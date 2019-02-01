Sefa Narin: Babalık tarif edilemez bir duygu

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Sefa Narin dün kız bebek sahibi oldu ve kızının adını Alya koydu. Sefa’ya hem babalık heyecanını hem de Turgutlu maçındaki beklentilerini sorduk. Sefa şu ifadelere yer verdi: Babalık tarifi olmayan bir duygu. Hastanede göz yaşlarıma hakim olamadım. Babalığa alışmaya çalışıyorum. Eşimin de kızımın da sağlıkları şükürler olsun ki iyi. Allah herkese nasip etsin. İnşallah bize ve Kocaelispor’a şans getirir.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Sezonun ilk yarısını iyi bitirdik ve devre arasında da sıkı çalıştık. Takım olarak gerçekten güzel işler başarıyoruz. Bu başarıyı sürdürmek için saha içinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mental olarak da iyi durumdayız. Takımdaki arkadaşlık ortamımız çok güzel. Birlikte hareket ediyoruz ve bu birliktelik saha içine de yansıyor. Doğal olarak da meyvelerini de alıyoruz. Son 9 maçta sadece 1 gol yemişiz, 10 gol atmışız. Bu çok önemli bir istatistik. Bunu sürdürmek için elimizden geleni yapacağız.

MANİSA’YA GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ

Sıradaki rakibimiz Turgutluspor. Onlar da ciddi bir takım. Galibiyet için gidiyoruz. Manisa’dan 3 puan ile dönersek çok çok iyi olur. Kocaelispor’a skor olarak da katkı sunmaya başladım. Bu beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarım da sağ olsunlar maç içi beklentilerime cevap veriyorlar. Gol sayım daha da fazla olabilirdi. Çünkü çok pozisyon buldum ve kaçırdığım goller oldu. Tabii ki benim gol atmamdan daha da önemlisi takımın kazanmasıdır. Erdem ÖVÜÇ