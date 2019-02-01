İKM’den Aydın’a davet

İKM yönetimi, ASKF Başkanı Murat Aydın’ı, İKM’nin 20’nci yıl yemeğine davet etti. İzmit Kent Merkezi Ticari ve Dayanışma Derneği (İKM) yönetimi, 23 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Antikkapı Restoran’da İKM’nin kuruluşunun 20’nci yılı olması nedeniyle kent dinamiklerini bir araya getirecek. Öztürk ve yönetimi, bu kapsamda, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Aydın’a davetiye takdim edildi. Ekin EKEN