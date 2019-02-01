İKM yönetimi, ASKF Başkanı Murat Aydın’ı, İKM’nin 20’nci yıl yemeğine davet etti. İzmit Kent Merkezi Ticari ve Dayanışma Derneği (İKM) yönetimi, 23 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Antikkapı Restoran’da İKM’nin kuruluşunun 20’nci yılı olması nedeniyle kent dinamiklerini bir araya getirecek. Öztürk ve yönetimi, bu kapsamda, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Aydın’a davetiye takdim edildi. Ekin EKEN
Bugün 14:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
İKM’den Aydın’a davet
İKM yönetimi, ASKF Başkanı Murat Aydın’ı, İKM’nin 20’nci yıl yemeğine davet etti.
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Bugün 14:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz