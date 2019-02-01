Okur yaptığı açıklamada “2015 yılında göreve başladığım Kocaeli Güneşspor’daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım.Dört yıl boyunca çok güzel günlerin geçtiği bu süreçte bana desteğini ve dostluklarını her zaman hissettiren değerli başkanım ve abim NebilUzun’a, antrenörlüğe başlamam için öncü olan Ali Şentürk abime,yöneticilerimizden Yalçın Balaban abim ve Semih Aydın kardeşim başta olmak üzere diğer tüm yöneticilerimize her şey için teşekkür ederim. Dört yıl boyunca beraber çalıştığım, başta her zaman yanımda olan değerli ve kaliteli insan Mehmet Tanrıverdi abimle beraber tüm antrenör arkadaşlarım ve birbirinden değerli futbolcularıma da sağlıklı ve başarılı yıllar diliyor ve sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 14:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:23 TSİ
Okur, Güneş’e veda etti!..
İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Erhan Okur, Kocaeli Güneşspor’daki görevini noktaladı.
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Bugün 14:21 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz