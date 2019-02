Okur, Güneş’e veda etti!..

Okur yaptığı açıklamada “2015 yılında göreve başladığım Kocaeli Güneşspor’daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım.Dört yıl boyunca çok güzel günlerin geçtiği bu süreçte bana desteğini ve dostluklarını her zaman hissettiren değerli başkanım ve abim NebilUzun’a, antrenörlüğe başlamam için öncü olan Ali Şentürk abime,yöneticilerimizden Yalçın Balaban abim ve Semih Aydın kardeşim başta olmak üzere diğer tüm yöneticilerimize her şey için teşekkür ederim. Dört yıl boyunca beraber çalıştığım, başta her zaman yanımda olan değerli ve kaliteli insan Mehmet Tanrıverdi abimle beraber tüm antrenör arkadaşlarım ve birbirinden değerli futbolcularıma da sağlıklı ve başarılı yıllar diliyor ve sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.