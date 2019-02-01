İzmit Belediye-İstanbul Üni. (17.00-İzmit Atatürk)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, yarın İstanbul Üniversitesi takımını ağırlıyor. Maç 17.00’de başlayacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Geçen hafta deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-61 farklı yenerek moral bulan takım, hafta başından itibaren çalışmalarını İstanbul Üniversite maçı için sürdürdü. İzmit Belediyespor 9’uncu sırada 7 galibiyet ve 23 puana sahip. İtanbul Üniversitesi ise 17 puanda ve 13’üncü sırada yer alıyor.