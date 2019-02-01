Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, yarın İstanbul Üniversitesi takımını ağırlıyor. Maç 17.00’de başlayacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Geçen hafta deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-61 farklı yenerek moral bulan takım, hafta başından itibaren çalışmalarını İstanbul Üniversite maçı için sürdürdü. İzmit Belediyespor 9’uncu sırada 7 galibiyet ve 23 puana sahip. İtanbul Üniversitesi ise 17 puanda ve 13’üncü sırada yer alıyor.
Bugün 14:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:24 TSİ
İzmit Belediye-İstanbul Üni. (17.00-İzmit Atatürk)
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, yarın İstanbul Üniversitesi takımını ağırlıyor.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz