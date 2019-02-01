Kzd. Ereğli Bld.: 5 Kocaeli Yıldızlar: 0

Türkiye Genç Kızlar Futbol Şampiyonası İzmit grup maçları tamamlandı. Grup finali müsabakasında Karadeniz Ereğli Belediye ile Kocaeli temsilcisi İzmit Yıldız Bayanlar takımı karşılaştı. Tecrübeli Karadeniz ekibi rakibini 5-0 yenerek şampiyon oldu, Yıldız Bayan ise ikinci olarak elendi.