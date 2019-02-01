Türkiye Genç Kızlar Futbol Şampiyonası İzmit grup maçları tamamlandı. Grup finali müsabakasında Karadeniz Ereğli Belediye ile Kocaeli temsilcisi İzmit Yıldız Bayanlar takımı karşılaştı. Tecrübeli Karadeniz ekibi rakibini 5-0 yenerek şampiyon oldu, Yıldız Bayan ise ikinci olarak elendi.
Bugün 14:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:25 TSİ
Kzd. Ereğli Bld.: 5 Kocaeli Yıldızlar: 0
Türkiye Genç Kızlar Futbol Şampiyonası İzmit grup maçları tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz