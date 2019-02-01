Karabüklüler, yeni yönetimini seçti

Kocaeli'de faaliyet gösteren önemli dernekler arasında yer alan Karabüklüler Derneği, gerçekleştirdiği son olağan kongrede yeni yönetimini belirledi. Kocaeli’de, Karabüklülerin yardımlaşması açısından önemli görülen dernek, uzun bir süredir hizmetlerine devam ediyordu. Dernek yaptığı son kongrede, yönetime yeni kan getirmek amacıyla değişikliği gitti. Olağan Kongrede, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Başkan Adayı Muharrem Köse, Karabüklülerin yeni başkanı oldu. Yeni seçilen Köse ve yönetimi, dernek faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini, bayrağı daha yükseğe taşımak istediklerini aktardı.



KARABÜKLÜLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

MUHARREM KÖSE (Başkan)

ALİ YILDIRIM

AHMET AKPINAR

BEKİR KAYA

TAHSİN KÖSE

NEVİN SAVAŞ

DURSUN CİNKAVUK

BAHATTİN YILDIRIM

HÜSEYİN YAZICI

HAKAN URAL

ERDAL KÖSE

MUSTAFA GÖK

MUSTAFA ÖZKUL

KEZBAN ÜNLÜ

ÖZCAN ÖZSOY

NEBİ ÜNLÜ

TALAT YILDIRIM