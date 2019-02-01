Karabüklüler, yeni yönetimini seçti

Kocaeli'de faaliyet gösteren önemli dernekler arasında yer alan Karabüklüler Derneği, gerçekleştirdiği son olağan kongrede yeni yönetimini belirledi. Kocaeli’de, Karabüklülerin yardımlaşması açısından önemli görülen dernek, uzun bir süredir hizmetlerine devam ediyordu. Dernek yaptığı son kongrede, yönetime yeni kan getirmek amacıyla değişikliği gitti. Olağan Kongrede, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Başkan Adayı Muharrem Köse, Karabüklülerin yeni başkanı oldu. Yeni seçilen Köse ve yönetimi, dernek faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini, bayrağı daha yükseğe taşımak istediklerini aktardı.
KARABÜKLÜLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
MUHARREM KÖSE (Başkan)
ALİ YILDIRIM
AHMET AKPINAR
BEKİR KAYA
TAHSİN KÖSE
NEVİN SAVAŞ
DURSUN CİNKAVUK
BAHATTİN YILDIRIM
HÜSEYİN YAZICI
HAKAN URAL
ERDAL KÖSE
MUSTAFA GÖK
MUSTAFA ÖZKUL
KEZBAN ÜNLÜ
ÖZCAN ÖZSOY
NEBİ ÜNLÜ
TALAT YILDIRIM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz