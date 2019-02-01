"Sağırlık, tedavi edilmez bir hastalık değil"

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı akademisyenlerinden, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mutlu ve Öğretim Görevlisi Uzm. Ord. Merve Durgut kulak sağlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akademisyenlerden, Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Öztürk, Türkiye’de geçmişte sağır ve dilsiz insan oranının çok ciddi seviyelerde olduğunu fakat yeni gelişen teknolojiler sayesinde, azalmalar olduğunu söyledi.

DOĞUMSAL HASTALIK

Biyonik Kulak cihazının, doğumdan kaynaklanan işitme kayıpları için tasarlandığını söyleyen Başkan Doç. Dr. Murat Öztürk, “Biyonik kulağın yaptığı şey iç kulağın yerini almaktır. Bu cihazı iç kulağa yerleştirerek, normalde dışarıdan gelen sesleri algılamayan kulağın dışarıdan gelen sesleri algılayıp bu cihazın yardımı ile elektriksel uyarıya çevirmesini sağlıyoruz. Böylece eskiden toplumda sıklıkla gördüğümüz sağır ve dilsiz insan sayısı Türkiye’de azalmaya başladı” dedi.

KOCAELİ İYİ DURUMDA

Kocaeli’de doğum sayısının, yıllık 30 bin civarında olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mutlu ise, “Kocaeli’de doğum sayısı yaklaşık 30 bin civarında bu da yıllık 30 ile 100 çocuğun doğuştan işitme kaybı olduğunu gösteriyor. 2004’te başlayan tarama programı ile dünyada bunu en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu cihazın SGK’da ödeme kapsamında olması da çok önemli, çünkü cihazın maliyeti çok yüksek” diye konuştu.

BİYONİK KULAK NEDİR?

Biyonik kulak (Kohlear implant) çok ileri derecede işitme kaybı olan veya hiç işitemeyen kişilerde ses duyusunu sağlayan cerrahi olarak iç kulağa yerleştirilen elektronik aygıttır. Bir veya her iki kulağa birden implante edilebilir.