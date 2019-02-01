Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek

Komşu il Sakarya’da okuyan binlerce Kocaelili öğrenciyi ilgilendiren haber! Sakarya Üniversitesi’ne direkt otobüs hattı çok yakında hizmete girecek. Müjdeli haber Ulaşım Park A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Plajyolu garajdan kalkacak olan 280 numaralı hattın güzergahı Sakarya Üniversitesi’nde son bulacak. Yeni hattın ücreti ise henüz netleşmedi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu hat sizi çok mutlu edecek

Hat 280 ile Sakarya Üniversitesi’ne bizimle ulaşın

Plajyolu garaj-Halkevi-Kırsal terminal-Sakarya Üniversitesi

Hayırlı olsun Kocaeli"

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