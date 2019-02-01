Körfez Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası’ndan kardeş oda protokolü

Daha önce Katar Ticaret Odası, Bulgaristan Dobrich, Karadeniz Ereğli Ticaret Odası ile kardeş oda protokolleri olan Körfez Ticaret Odası kardeş oda protokollerine bir yenisini daha ekleyerek Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile kardeş oda protokolü imzaladı. Kalabalık bir şekilde imzalanan protokol töreninde Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deniz Ticaret Odası Yöneticileri katılım sağladı.

ÖZTÜRK: DENİZ TİCARET ODASI’NIN İLÇEMİZDE OLMASI ŞANSTIR

Öztürk "Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube’si ile imzaladığımız kardeş oda protokolümüz ile ortak alanlarda kentimizin ticaretine güç katacak ve iş dünyamıza renk katmış olacağız. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube’sinin ilçemizde olmasını ilçemiz için ayrıca bir şans olarak görüyor. Bundan sonraki süreçte de Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube’si ile öngörülen alanlarda işbirliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokolün her iki tarafa ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

DOĞUSEL: İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

Protokol töreninde konuşan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ise "İmzaladığımız kardeş oda protokolü kapsamında, ortak proje ve faaliyetlerde bulunarak üyelerimizin sektörel iletişimini güçlendirmek, odalar arası uyumu sağlamak, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, iyi uygulamaları tespit etmiş olacağız. İmzaladığımız kardeş oda protokolümüzün her iki oda üyelerimize ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.