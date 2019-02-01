Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:16 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:17 TSİ

Körfez Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası’ndan kardeş oda protokolü

Körfez Ticaret Odası kardeş oda protokollerine bir yenisini daha ekleyerek Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile kardeş oda protokolü imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan başkanlar protokolün her iki tarafa ve kentimize hayırlı olmasını temenni ettiler.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Daha önce Katar Ticaret Odası, Bulgaristan Dobrich, Karadeniz Ereğli Ticaret Odası ile kardeş oda protokolleri olan Körfez Ticaret Odası kardeş oda protokollerine bir yenisini daha ekleyerek Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile kardeş oda protokolü imzaladı. Kalabalık bir şekilde imzalanan protokol töreninde Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deniz Ticaret Odası Yöneticileri katılım sağladı.

attachment-295873-2-0690a55defd845be336a1d16a1659260-1549023021-1549023395.jpg?

ÖZTÜRK: DENİZ TİCARET ODASI’NIN İLÇEMİZDE OLMASI ŞANSTIR

Öztürk "Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube’si ile imzaladığımız kardeş oda protokolümüz ile ortak alanlarda kentimizin ticaretine güç katacak ve iş dünyamıza renk katmış olacağız. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube’sinin ilçemizde olmasını ilçemiz için ayrıca bir şans olarak görüyor. Bundan sonraki süreçte de Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube’si ile öngörülen alanlarda işbirliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokolün her iki tarafa ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

attachment-295873-1-0690a55defd845be336a1d16a1659260-1549023020-1549023389.jpg?

DOĞUSEL: İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

Protokol töreninde konuşan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ise "İmzaladığımız kardeş oda protokolü kapsamında, ortak proje ve faaliyetlerde bulunarak üyelerimizin sektörel iletişimini güçlendirmek, odalar arası uyumu sağlamak, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, iyi uygulamaları tespit etmiş olacağız. İmzaladığımız kardeş oda protokolümüzün her iki oda üyelerimize ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Bugün 15:16 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye nüfusu.. mask
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye nüfusu..
Çuhadar: Gültepe,Yenidoğan ve Cedit Mahallesi riskli alan ilan edilmeli mask
Çuhadar: Gültepe,Yenidoğan ve Cedit Mahallesi riskli alan ilan edilmeli
‘Kumaştan Hayaller’lere Kocaeli Valiliğinden destek mask
‘Kumaştan Hayaller’lere Kocaeli Valiliğinden destek
Patlıcan ve biberden sonra sıra kabağa mı geldi? mask
Patlıcan ve biberden sonra sıra kabağa mı geldi?
İndirim kısa sürdü... Zam geliyor mask
İndirim kısa sürdü... Zam geliyor
Avrasya Tüneli geçiş ücretine ZAM! mask
Avrasya Tüneli geçiş ücretine ZAM!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL