Bilgievleri, 27 bin 641 öğrenci ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kılavuz Gençlik” projesi kapsamında faaliyet gösteren Bilgievleri, geçtiğimiz yıl 27 bin 641 öğrenciye ev sahipliği yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler ve sportif etkinlikler şeklinde gerçekleştirilen projelerden binlerce öğrencinin hizmet aldığı öğrenildi.

RAKAMLARLA 2018

Öğrencilerin okullardaki derslerine destek olmak amacıyla geliştirildiği belirtilen proje dâhilinde, bilgi destek programında 2018 yılında 13 bin 9 öğrenci yararlandı. Pilot uygulama olarak hayata geçirilen Dikkat Geliştirme Psiko-Eğitim Programı ise 84 öğrenciye hizmet verdi. Geçtiğimiz yıl 321 öğrenci Rehberlik Eğitimi alırken, yaş ve kış döneminde 124 gezi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, öğrencilerin yanı sıra velilerin de düşünüldüğü belirtildi. Belediye tarafından açıklanan rakamlara göre, 2018 yılında Bilgievleri’nin projelerinden 9 bin 176 veli faydalandı.