Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:18 TSİ- Gündem G: Bugün 15:19 TSİ

Bilgievleri, 27 bin 641 öğrenci ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, “Kılavuz Gençlik” projesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, geçtiğimiz yıl 27 bin 641 öğrenciyi ağırladığını açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kılavuz Gençlik” projesi kapsamında faaliyet gösteren Bilgievleri, geçtiğimiz yıl 27 bin 641 öğrenciye ev sahipliği yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler ve sportif etkinlikler şeklinde gerçekleştirilen projelerden binlerce öğrencinin hizmet aldığı öğrenildi. 

RAKAMLARLA 2018

Öğrencilerin okullardaki derslerine destek olmak amacıyla geliştirildiği belirtilen proje dâhilinde, bilgi destek programında 2018 yılında 13 bin 9 öğrenci yararlandı. Pilot uygulama olarak hayata geçirilen Dikkat Geliştirme Psiko-Eğitim Programı ise 84 öğrenciye hizmet verdi. Geçtiğimiz yıl 321 öğrenci Rehberlik Eğitimi alırken, yaş ve kış döneminde 124 gezi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, öğrencilerin yanı sıra velilerin de düşünüldüğü belirtildi. Belediye tarafından açıklanan rakamlara göre, 2018 yılında Bilgievleri’nin projelerinden 9 bin 176 veli faydalandı.

Bugün 15:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Hürriyet ve Gönül'e rakip kadın geliyor mask
Hürriyet ve Gönül'e rakip kadın geliyor
Komşuda korkutan deprem! mask
Komşuda korkutan deprem!
Mutlu: Ayaz’a teşekkür edeceğim mask
Mutlu: Ayaz’a teşekkür edeceğim
İş yerine kurşunlayan şahıs SERBEST bırakıldı mask
İş yerine kurşunlayan şahıs SERBEST bırakıldı
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek mask
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
Bisiklet turlarına 41 bin kişi katıldı mask
Bisiklet turlarına 41 bin kişi katıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL