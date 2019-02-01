Karaosmanoğlu: Çok iyi hizmetler kazandırdık

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türk-İş İstanbul 1. Bölge temsilcisi Adnan Uyar ve yönetimini makamında konuk etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de insanı merkeze alan birçok projeyi çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. İştiraklerimizle birlikte halkımızın isteklerine ve taleplerine cevap vermeye çalıştık” dedi.
ÇOK İYİ HİZMET
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz içerisinde olan sendikalarımızla uyum içerisinde, çalışanlarımızın büyük gayretleriyle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Huzur ve güven içerisinde çalışanlarımız 15 yıllık döneme bir çok hizmeti kazandırdı. Bu hizmetler kentimize değer kattı” ifadelerini kullandı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz