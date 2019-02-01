İzmit Belediyesinin "İzmit'i Seviyorum Bisiklete Biniyorum" projesi kapsamında düzenlen bisiklet turlarına on binlerce kişi katıldı. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve her türlü hava şartına rağmen hafta sonları gerçekleştirilen etkinliği 41 bin 751 kişinin katıldığını söyleyen yetkililer, “ İlk günlerde bisiklet turlarına katılım oldukça az olurken zamanla katılım daha da arttı. Yahya Kaptan’daki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanan bisiklet tutkunları yaklaşık 7 kilometre pedal çevirerek bisiklet sporunun önemine dikkat çekmektedir” dediler.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:28 TSİ
Bisiklet turlarına 41 bin kişi katıldı
İzmit Belediyesinin "İzmit'i Seviyorum Bisiklete Biniyorum" projesi kapsamında düzenlen bisiklet turlarına on binlerce kişi katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz