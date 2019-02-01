Önce asker uğurladı sonra yüzük taktı

AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, SKM programları dışında Kartepelilerin acı ve mutlu günlerinde de yanlarında oluyor. Kocaman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ile birlikte ilk olarak vatani görevini yapacak olan Tufan Şengül’ün asker uğurlama törenine katıldı. Şengül ailesini tebrik eden Başkan adayı Kocaman, Manisa’da askerlik görevini yapacak olan Tufan Şengül’e hayırlı teskereler dileğinde bulundu.

YÜZÜKLERİ TAKTI

Kocaman, daha sonra Ataevşer Mahallesi’nde ikamete eden Fatih Bilaloğlu ile Esra Gençtük’ün nişan törenine katıldı. Kocaman ve İlçe Başkanı Sadık Yılmaz daha sonra Ali Osman Cun ve Sümeyye Zabinoğlu ile Pelin Fidan ve Tuğrul Can Efe’nin nişan cemiyetine katıldı, nişan yüzüklerini takarak mutluluklar diledi.