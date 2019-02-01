Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı E. Dz. Alb. M. Metin Akyol, önceki gün 2. Başkan E.Dz. Alb. Mehmet Yıldız, Genel Sekreter E. Dz. Alb. Z. Murad Uygunel, Muhasip Üye E. Dz. Bnb. Selim Yıldırım ve üyeler E.Dz. Alb. Kemal Enginsel ile birlikte Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti. TESUD yönetimi, Kaymakam Altıntaş ile buluşmalarında, çalışmaları hakkında bilgi de verdi. Altıntaş, TESUD üyelerine kongrenin ardından gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar dilediğini aktardı.
Bugün 15:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:29 TSİ
TESUD Gölcük, Altıntaş’ı ziyaret etti
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı E. Dz. Alb. M. Metin Akyol, önceki gün 2. Başkan E.Dz. Alb. Mehmet Yıldız, Genel Sekreter E. Dz. Alb. Z. Murad Uygunel, Muhasip Üye E. Dz. Bnb. Selim Yıldırım ve üyeler E.Dz. Alb. Kemal Enginsel ile birlikte Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz