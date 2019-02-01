TESUD Gölcük, Altıntaş’ı ziyaret etti

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı E. Dz. Alb. M. Metin Akyol, önceki gün 2. Başkan E.Dz. Alb. Mehmet Yıldız, Genel Sekreter E. Dz. Alb. Z. Murad Uygunel, Muhasip Üye E. Dz. Bnb. Selim Yıldırım ve üyeler E.Dz. Alb. Kemal Enginsel ile birlikte Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti. TESUD yönetimi, Kaymakam Altıntaş ile buluşmalarında, çalışmaları hakkında bilgi de verdi. Altıntaş, TESUD üyelerine kongrenin ardından gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar dilediğini aktardı.