Fatma Nine’yi unutmadılar

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Körfez Mahallesi’nde ikamet eden 95 yaşındaki Fatma Rumelioğlu’nu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı birtakım rahatsızlıkları bulunan Fatma Nine için gerçekleştirilen geçmiş olsun ziyaretine başkan Gönül’ün yanı sıra AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da katıldı. Fatma Nine ve ailesi ile bir süre sohbet eden Gönül, “İzmit’imiz ve gençlerimiz için olduğu kadar siz değerli büyüklerimiz için de çok çalışacağız" dedi.