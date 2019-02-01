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SEDAŞ yarışmanın posterlerini paylaştı

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak bu yıl 4.’üncüsünü gerçekleştireceği Proje Fikri Yarışması’nın posterlerini üniversite öğrencileri ile paylaşıyor.

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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak bu yıl 4.’üncüsünü gerçekleştireceği Proje Fikri Yarışması’nın posterlerini üniversite öğrencileri ile paylaşıyor. SEDAŞ öğrencileri yarışmaya davet ediyor.

YARIŞMAYA KİMLER, NASIL KATILACAK? 

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri, Bilgisayar (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri), Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 3. ve 4.sınıf üniversite öğrencileri yarışmaya katılabiliyorlar.  Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabiliyor ve bir öğrenci en fazla 2 projede yer alabiliyor.

REKABET YAŞANACAK

Daha önce herhangi bir kurum veya kuruluşta (TÜBİTAK, AB vs) ödüllendirilmemiş projeler de değerlendirmeye alınacak. 3. ve 4.sınıf üniversite öğrencilerinin kıyasıya rekabet edeceği yarışmanın duyurusu www.sedas.com  web sitesinden yapıldı. Öğrenciler Proje Fikirlerini proje olarak 29 Mart 2019 tarihine kadar SEDAŞ web sayfasından yarışmaya katılmak için paylaşabilecekler.

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