Pet şişeyi getir ekmek fişini al

31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden Demokrat Parti (DP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, önceki gün yapılan esnaf ziyaretlerinin ardından Genç Kocaelililer Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretinde başkan adayı Baki’ye DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül de eşlik etti. Dernek üyeleri ile yaptığı konuşmada Baki, kentin artık bacalı sanayiye doyduğunu, bundan sonra kültür, sanat ve turizm kenti olma hedefi ile çalışmaların yapılmasının gerektiğini dile getirdi.

“BACASIZ SANAYİ BİTMELİ”

Turizmde şehrin büyük potansiyeli olduğuna vurgu yapan başkan adayı Nail Baki, “Şehrin unutulmuş değerlerinden olan Nicomedia’yı gün yüzüne çıkartacağız. Artık Kocaeli halkının bacasız sanayi olan turizmden pay alma vakti gelmiştir. Uluslararası festivaller ile şehrimizi dünyaya tanıtarak, turizmde dünyanın odak noktası olacağız” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

İktidarın yönlendirmesi ile geldiği belirtilen projelerin kentteki sıkıntıları çözemediğine dikkat çeken Baki, “İktidarın projeleri merkezi, yerel sorunları çözmüyor. Yerel sorunları araştırmadan, halkı dinlemeden bu projeler hazırlanmış. Çözüm maksadı ile çalışma yapılmamış. Belediyeciliğe yeni bir soluk getireceğiz. ‘Plastik şişeni getir, ekmek fişini al’ sistemi ile evde atık ayrıştırma projesini uygulayacağız. Böylece hem geri dönüşüm yapacak hem de kentimizin fırıncılarını mağdur etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“GKD ADAYLARI BULUŞTURSUN”

Nail Baki ayrıca, GKD’nin üyelerinin her siyasi görüşten insanlardan oluştuğu için başkan adaylarının birlikte katılacakları ve projelerini anlatacakları bir söyleşi organizasyona öncülük etmelerini istedi. GKD Başkanı Umut Öngül de bütün partilere kapılarının açık olduğunu, böyle bir organizasyonu yapmaktan memnunluk duyacaklarını ve diğer adaylara ileteceklerini ifade etti. Öngül, başkan adayı Baki’ye derneğin flamasını hediye etti.