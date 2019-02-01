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Söğüt: Engelleri birlikte aşacağız

AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, ilçede bulunan engelli derneklerinin yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. ‘Engelsiz bir Körfez’ için derneklerle birlikte çalışacaklarını belirten Söğüt, “Engelleri birlikte aşacağız” dedi.

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AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Körfez Engelliler Derneği üyeleriyle Tütünçiftlik Kent Meydanı’nda bulunan Benim Dünya’m Cafe’de bir araya geldi. Buluşmaya ayrıca AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve parti yöneticileri katıldı. AKP’liler, buluşmada, engellilerin talep ve önerilerini dinledi.

“HER ADIMI BİRLİKTE ATACAĞIZ”

AKP döneminde engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek önemli projeler üretildiğini kaydeden Söğüt, “Belediye başkanımız İsmail Baran da engelsiz bir Körfez için ciddi adımlar attı. Bizler de göreve gelir gelmez daha fazla neler yapabiliriz, bunu birlikte konuşarak hayata geçireceğiz. Her engeli birlikte aşacağız. Bugün olduğu gibi her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

“ŞARJ İSTASYONLARINI HAYATA GEÇİRDİK”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da buluşmada engelli bireylerinin talep ve önerilerine önem verdiklerini belirterek, “Engellilerimiz için ilçemizde Engelli Araç Şarj İstasyonlarını hayata geçirdik. Ayrıca bu alanı da Engelli Yaşam Merkezi olarak sizlere tahsis ettik” dedi. Milletvekili Emine Zeybek de konuşmasında, “Benim önceliğim kadınlarımız, gençlerimiz ve engellilerimiz, sizlere karşı kendimi daha fazla sorumlu hissediyorum” diye konuştu.

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