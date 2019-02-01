Işık: 15 yıllık tecrübe devam edecek

AKP Milletvekili Fikri Işık, İzmit’te partinin kuruluşundan bu yana önemli görevlerde bulunan kanaat önderleriyle Ferit Yağız’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa; AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, eski belediye başkanları Abdullah Köktürk, Halil Vehbi Yenice ve Ali Kahraman, eski ilçe başkanı Ali Korkmaz, bölgenin iş adamları ve kanaat önderleri katıldı.

İSTİŞARE KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ

Buluşmada konuşan milletvekili Fikri Işık, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev alan kanaat önderlerimizin fikir ve önerilerine önem veren bir partiyiz. AK Parti ile birlikte Türkiye’de belediyecilik anlayışı değişti. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. İzmit, ilçedeki adayımız Sibel hanıma ve Büyükşehir adayımız Tahir Büyükakın’a en güçlü desteği verecektir. 15 yıllık tecrübemizin İzmit’te devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı.