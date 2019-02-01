Umutcan Uz’dan CHP’ye ziyaret

Gölcük’te bağımsız meclis üyesi adayı olan Umutcan Uz, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimini ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde demsi başvurusunu yapacak olan Uz, gençlerin siyaset sahnesinde daha aktif rol alması gerektiğini dile getirdi. İlçedeki tüm partileri ziyaret etmek istediğini belirten Uz, “31 Mart seçimleri için bağımsız meclis üyesi adayı olacağım. Gençler siyasette görevden kaçmamalı. Bu ülkeyi artık gönçler yönetmeli” dedi. CHP’li ilçe başkanı Fikret Gürel ise Umutcan Uz’a seçim sürecinde başarılar diledi.