Gölcük’te bağımsız meclis üyesi adayı olan Umutcan Uz, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimini ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde demsi başvurusunu yapacak olan Uz, gençlerin siyaset sahnesinde daha aktif rol alması gerektiğini dile getirdi. İlçedeki tüm partileri ziyaret etmek istediğini belirten Uz, “31 Mart seçimleri için bağımsız meclis üyesi adayı olacağım. Gençler siyasette görevden kaçmamalı. Bu ülkeyi artık gönçler yönetmeli” dedi. CHP’li ilçe başkanı Fikret Gürel ise Umutcan Uz’a seçim sürecinde başarılar diledi.
Bugün 15:47 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:48 TSİ
Umutcan Uz’dan CHP’ye ziyaret
Gölcük’te bağımsız meclis üyesi adayı olan Umutcan Uz, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimini ziyaret etti.
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Bugün 15:47 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz