Büyükgöz: Gebze’de ulaşım ağını genişleteceğiz

AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Partisinin Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, meclis üyesi Birol Koç ve parti yöneticileriyle birlikte ilk olarak Hayrat Vakfı Gebze Şubesi'ni ziyaret eden Büyükgöz, burada vakfın çalışmaları hakkında yöneticilerden bilgi aldı. Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu esnafını ziyaret etti.

ULAŞIM PROJELERİ

Esnaf ziyaretleri sırasında ilçenin önceliklerini bildiklerini dile getiren Büyükgöz, “Sizlerin talep ve önerileri ile projelerimize yön vereceğiz. Şu anda devam eden bir metro projesi var. Darıca-Gebze Kent Meydanı ve OSB'lere kadar uzanan bir hat oluşturuluyor. Farklı ve vizyonel projelerle Gebze’de ulaşım ağını daha da genişleteceğiz” dedi. Büyükgöz ayrıca ilçeyi yönetirken gönüllere de dokunacaklarını söyledi.