Demirci’den Çiftçi’ye destek

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve ilçe başkanı Ekrem Karahan’ın da katıldığı parti binasındaki buluşmada teşkilat mensupları ile bir araya gelen ile birlikte ilçede ziyaretlerini sürdürdü. Toplumun her kesimi ile buluşmaya devam eden Çiftçi, beraberindekiler ile birlikte Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi ziyaret etti.

DEMİRCİ’DEN DESTEK SÖZÜ

Belediye başkanı Demirci’ye yapılan ziyaret sırasında konuşan başkan adayı Bünyamin Çiftçi, Başkan Demirci ile yeni döneme ilişkin istişare ve değerlendirmede bulundu. Başkan Demirci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çiftçi’nin her zaman destekçisi olacağını yineledi.