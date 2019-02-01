Doğal gaz, tüp gazı, gaz yağı, benzin, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı kış aylarında tehlike saçmaya devam ediyor. Zehirlenme sonrası tedavi uygulayan nadir tedavi merkezlerinden Özel Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinin Genel Müdürü Şeref Çoban, ocak ayında 27 vakayı tedavi altına aldıklarını duyurdu. Çoban, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda bilinçlenmeye davet etti.



KARBONMONOKSİT NEDİR?

Bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan, zehirli bir gaz olan karbonmonoksit (CO), doğal gaz, tüp gazı, gaz yağı, benzin, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu oluşur. Duman içinde yoğun olarak bulunmakla birlikte, gazın kendisinin, havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş edici olmaması nedeniyle fark edilmediğinden “sessiz katil veya sinsi düşman” diye adlandırılır.

VÜCUDA ETKİLERİ

Karbonmonoksit gazı, solunduktan sonra akciğerlerden kana geçerek, alyuvar dediğimiz, kırmızı kan hücrelerinin içerisinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobine oksijenden ortalama 200 kat daha hızlı ve çok sıkı bağlanarak karboksihemoglobin (COHb) oluşturur. Normalde havadaki oksijenleri oksihemoglobin şeklinde, hücrelere taşıyan alyuvarlar, karbonmonoksit gazına maruz kaldığımız süre boyunca, yeterince oksijen taşıyamadığından, hücreler ölmeye başlar ve özellikle beyin başta olmak üzere, kalp ve diğer organlar fonksiyon göremez duruma gelir. Hücre ölümlerinin ilk etkisi beyinde görüldüğünden, vücudun ilk tepkisi baş dönmesi ile baş ağrısıdır. Karbonmonoksit gazının yoğunluğu ve süresi zehirlenmede önemli olup, belirli bir seviyeden sonra hastaya, acil müdahale edilse bile, beyin hücrelerinde ölüm gerçekleşeceğinden geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir.

BELİRTİLERİ

Karbonmonoksit gazına maruz kaldığımızda, kandaki hemoglobinin %20’si karboksihemoglobine dönüştüğünde, baş dönmesi ve baş ağrısı ile başlayan ilk belirtiler, sinyaller görülür, oran %50’ye çıktığında bilinç kaybı, %60-70 civarında ise ölüm gerçekleşir.

Hafif zehirlenme belirtileri: Baş ağrısı, baş dönmesi, dalgınlık, mide bulantısı, yorgunluk hissi, nefes darlığı, kalp çarpıntısı

Ağır zehirlenme belirtileri: Sersemlik, unutkanlık, kusma, ciltte kırmızılık, genel bitkinlik, kas krampları, bilinç kaybı, solunum durması sebebiyle ölüm

İLK YARDIM

Zehirlenen bir kişiye yardım eden kişi, kendisini de korumalıdır. Camlar açılmalı ya da kırılmalıdır. Kişi hızla ortamdan uzaklaştırılmalı, açık havaya çıkılmalıdır. Acil Yardım Servisi (112 Hızır Acil) aranmalı ve açık havaya çıkıldığında ya da tehlikeden uzaklaşıldığında, ağız ve burun temizlenmeli, nefes alıp vermesi durmuşsa, suni solunuma başlanmalıdır.

TEDAVİDE SÜRECİ

Karbonmonoksit zehirlenmesinin tedavisi, hastanın klinik durumuna ve kandaki ‘karboksi hemoglobin (COHb) miktarına göre yürütülür. Hastalara, oksijen ve serum takıldıktan sonra, hayati durumu kontrol altına alınıp, kalp, akciğer ve beyin fonksiyonları değerlendirilir. Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi olan veya teşhisi konulan her hastaya, hızla yüksek dozda oksijen tedavisi başlanmalıdır.

ALINACAK ÖNLEMLER

Ev ve işyerlerinde doğal gaz ile kullanılan cihazların her yıl bakımlarını yaptırılması.

Doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen sağlanması için hava girişininin control edilmesi.

Baca bağlantısının uygun olduğundan emin olunması.

Bacaların tıkanık olmadığı, temiz olduğundan emin olunması.

Şofben ve kombi ile ilgili problemlerin giderilmesi konusunda mutlaka yetkili servislere başvurulmalı.

Kapalı garajda araçların uzun süre çalışır durumda bırakılmaması.

Lodoslu havalarda, bacanız standartlara uygun değilse soba yakılmaması.

Karbon içeren yakıtların kullanıldığı yerlerde karbonmonoksit sensörleri kullanılması.

İş sağlığı, güvenliği kurallarına ve standartlarına uyun; bu konuda gereken özen ve duyarlılığı gösterilmesi.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ (HBOT) NEDİR?

Sualtı hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Salih Kaan Emek, karbonmonoksit zehirlenmelerinde uygulanan hiperbarik oksijen tedavisini anlattı. Tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Emek, "Zehirlenme ve diyabet, felç, yanıklar gibi birçok hastalıkta hayat kurtaran, hasarı azaltan, kalıcı hasar oluşumunun önlenmesinde de önemli yeri olan tedavi işlemidir. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), tümüyle basınç odasına giren hastaya, 1 atmosferden (deniz seviyesi) yüksek basınçlarda (genellikle 2-3 atmosfer), maske, endotrakeal tüp veya özel başlıklarla aralıklı olarak %100 oksijen solutularak uygulanan bir tedavi şeklidir. Basınç altında, belirli bir hacim içinde, çok daha fazla oksijen molekülleri olduğundan, yani kanda çok daha fazla çözünmüş hiperbarik oksijenle, hasar görmüş hipoksik hücrelere oksijen sağlanır. Böylece hemoglobine çok sıkı olarak bağlanmış karbon monoksit molekülünden kurtulmak mümkün olabilir" dedi. Ekin EKEN