Hürriyet: İzmit daha iyisini hak ediyor

CHP İzmit Belediyesi Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde partilileri ile birlikte Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği’nin misafiri oldu. Ziyarette konuşan belediye başkan adayı Hürriyet, “Bu kent daha iyisini hak ediyor. Kaynaklar doğru kullanıldığında çok daha iyi hizmetlerin yapılabilmesi mümkündür” dedi.

“BEN SÖZÜMÜ TUTTUM”

Milletvekili Hürriyet’e Rumeli Türkleri’ni ziyareti sırasında il başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, meclis üyeleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Dernek başkanı Recep Altıntip’in samimi bir şekilde karşıladığı buluşma sırasında konuşan başkan adayı Hürriyet, milletvekilliği döneminde verdiği “Herkesin vekili olacağım ve toplumdan kopmayacağım” sözünü tuttuğunu ifade etti.

“ORTAK KÜLTÜR OLUŞTURACAĞIZ”

Siyasetin en büyük kazanımının insan kazanmak olduğunu dile getiren başkan adayı Hürriyet, “Bu kenti daha adil ve eşit, kimseyi ötekileştirmeden, kaynakları vatandaşa hizmet için kullanarak yönetmeye talibiz. Kimse belediyede yüzüne kapanan kapılar göremeyecek. Çünkü bu kent daha iyisini hak ediyor. Kaynaklar doğru kullanıldığında daha iyisi mümkün. İnsanları dinleyerek, ortak kültür oluşturarak, ortak aklı kullanarak pek çok şeyi başarabiliriz” diye konuştu.

“FATMA HANIM BAŞIMIZ HİÇ ÖNE EĞMEDİ”

İl başkanı Cengiz Sarıbay’ın selamlama konuşmasının ardından Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip ise yaptığı konuşmada, “Fatma hanım bizim aramızdan çıkan bir siyasi. Şimdiye kadar yaptıklarıyla Kocaeli’nin güvenini kazandı. Onun sayesinde başımız hiç eğilmiyor. Hakkında hep övgü duyuyorum. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.