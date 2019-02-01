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Törk: Yüzde 60 ile seçimi kazanacağız

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, geçtiğimiz günlerde İlbeyoğlu Düğün Salonu’nda düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ adlı programda gerçekleştirdi.

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CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, geçtiğimiz günlerde İlbeyoğlu Düğün Salonu’nda düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ adlı programda gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe başkan adayı Törk’ün yanı sıra CHP Darıca İlçe Başkanı Gürel Yıldırım, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Demir, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kızılbuğa, CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli, İYİ Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ülker ve yönetimleri ile çok sayıda Darıcalı genç katıldı.

“GENÇLER SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Buluşmada gençlere seslenen başkan adayı Törk, “İlçemizin tüm sorunlarını biliyorum. Benim itirazım bu kentin iyi yönetilmemesine ve gençlerin söz hakkının olamamasınadır. Darıca’nın her alanda gençlerin söz sahibi olduğu, kaynakların sonuna kadar gençlerin hizmetine sunacağımız bir kurum ortaya çıkaracağız. Darıca’da değişimi gençlerle birlikte başlatacağız” diye konuştu.

GENÇLERE İŞ İMKÂNI

Yapılacak olan projelerini de tek tek anlatan başkan adayı Yakup Törk, “Gençlerimizin sanat yapmasını, müzikle ilgilenmelerini, spor faaliyetlerine katılmalarını sağlayacağız. Darıca’da gençlerimiz işsiz. Tüm gençlere iş verme imkânımız olmayabilir. Ancak kuracağımız çocuk kreşleri, gençlik merkezleri ve sahile yapacağımız yatırımlarla Darıca’yı, Tuzla ile bağlayarak bağlantı yolunu açacağız, esnafımız rahatlayacak, gençlerimiz de iş sahibi olacak” dedi.

DARICA’YA ÜNİVERSİTE

Belediye bünyesinde istihdam bürosu da kuracaklarını dile getiren Törk, “Gebze OSB’lerdeki sanayiciler ile bir araya gelerek gençlerimizin iş bulmalarında yardımcı olacağız. Darıca’ya .ir üniversite kazandırmak için sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Darıca’yı, Darıcalılara teslim edin. Bu kenti iyi biliyorum, Darıca’yı bölgenin parlayan yıldızı yapmak için sizlere ihtiyacım var. Sandıklara sahip çıkarak yüzde 60 ile seçimi kazanacağız” diye konuştu.

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