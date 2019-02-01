Aygün: Kapım her zaman açık olacak

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak milletvekili Fikri Işık ile birlikte Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne konuk olan başkan adayı Aygün, burada dernek başkanı Avni Gözütok ve yönetimi tarafından karşılandı.

“MAKAM KAPIM OLMAYACAK”

Dernek başkanı Avni Gözütok, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederken, başkan adayı Zeki Aygün, “Bu dönem sizlerle daha fazla diyalog içerisinde olacağız. Bölgede yapılacak bir proje ya da çalışmada STK’larımızın görüş ve önerilerini alacağız. Bizler makam mevki için halkı unutmayacağız. Makam kapımız olmayacak. Yakında Derince ile ilgili projelerimizi açıklayacağız” dedi.