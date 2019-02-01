Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:01 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:03 TSİ

Turan’dan köy ziyaretleri

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçede SKM çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçede SKM çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçede önceki gün İSU Kandıra Şubesi’ni ziyaret etti yapıldı. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, meclis üyesi Gökalp Çobanoğlu ve kadın kolları başkanı Gülnur Bayram’ın da eşlik ettiği Turan, burada İSU Müdürü Hakan Kocatürk ve şantiye şefi İhlas İlteriş Demir'den faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

KÖYLERİ DOLAŞTI

Ziyaretinde şantiye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Turan, daha sonra Safalı Köyü’ne gitti. Burada önce bölge sakinleri ile bir araya gelip selamlaşan Turan, ardından Çerçili Köyü’ne geçti. Burada Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı da olan Çerçili Muhtarı Mustafa Satılmış ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan, köy ziyaretlerini Merkez Erikli Köyü Belen Mahallesi’ne konuk olarak tamamladı.

Bugün 16:01 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Işık: 15 yıllık tecrübe devam edecek mask
Işık: 15 yıllık tecrübe devam edecek
Özen: Çalmadan nasıl çalışırız göstereceğiz mask
Özen: Çalmadan nasıl çalışırız göstereceğiz
İYİ Parti İzmit’te SKM belli oldu mask
İYİ Parti İzmit’te SKM belli oldu
Turan’dan köy ziyaretleri mask
Turan’dan köy ziyaretleri
Aygün: Kapım her zaman açık olacak mask
Aygün: Kapım her zaman açık olacak
İYİ Parti Başiskele'nin durumu yarın belli olacak mask
İYİ Parti Başiskele'nin durumu yarın belli olacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL