Turan’dan köy ziyaretleri

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçede SKM çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçede önceki gün İSU Kandıra Şubesi’ni ziyaret etti yapıldı. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, meclis üyesi Gökalp Çobanoğlu ve kadın kolları başkanı Gülnur Bayram’ın da eşlik ettiği Turan, burada İSU Müdürü Hakan Kocatürk ve şantiye şefi İhlas İlteriş Demir'den faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

KÖYLERİ DOLAŞTI

Ziyaretinde şantiye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Turan, daha sonra Safalı Köyü’ne gitti. Burada önce bölge sakinleri ile bir araya gelip selamlaşan Turan, ardından Çerçili Köyü’ne geçti. Burada Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı da olan Çerçili Muhtarı Mustafa Satılmış ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan, köy ziyaretlerini Merkez Erikli Köyü Belen Mahallesi’ne konuk olarak tamamladı.