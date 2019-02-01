AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, milletvekili Sami Çakır ile birlikte önceki gün Rahmiye Köyü’nü ziyaret etti. İlçe başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın’ın da eşlik ettiği Kocaman, gençliğe yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getirdi. Kocaman, “Şimdi seçim çalışmalarında daha geniş çaplı olarak çalışma yapmaktayım. Kartepeli vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Bugün 16:02 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:04 TSİ
Çakır ve Kocaman Rahmiye’yi gezdi
AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, milletvekili Sami Çakır ile birlikte önceki gün Rahmiye Köyü’nü ziyaret etti.
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Bugün 16:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz