Çakır ve Kocaman Rahmiye’yi gezdi

AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, milletvekili Sami Çakır ile birlikte önceki gün Rahmiye Köyü’nü ziyaret etti. İlçe başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın’ın da eşlik ettiği Kocaman, gençliğe yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getirdi. Kocaman, “Şimdi seçim çalışmalarında daha geniş çaplı olarak çalışma yapmaktayım. Kartepeli vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.