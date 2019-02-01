Baroya 7 genç daha avukat katıldı

Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğe ilk adımlarını atan 7 avukata Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda düzenlenen törenle ruhsatnameleri takdim edildi. Son katılan avukatlar Ayşe Pınar Eren, Berkan Emekçi, Muhammet Alim Bayram, Hacer Aygün, Eyüp İltir, Esra Deniz Zengin, Ekin Tuna Evgin’le birlikte Kocaeli Barosunun üye sayısı da bin 1704 oldu. Törende Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, genç avukatların meslektaşları ve aileleri katıldı.

BAROMUZ BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR

Törende konuşan Kocaeli Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir, “Avukatlık mesleğine ilk adımlarını atacak meslektaşlarımızı yetiştiren siz değerli ailelere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Baromuz her geçen gün genç avukatlarla büyüyor ve gelişiyor. Avukatlar tarih boyunca adaletsizliklerle savaşan insanlardır. Avukatlar demokrasinin ve temel hakların da savunucularıdır” diye konuştu.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SU KADAR ÖNEMLİ

Candemir, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan olaylar hukukun su ve hava kadar hayati öneme sahip olduğu ortaya koymuştur. Bizler yaşanan tüm vahim olaylara karşı baroların daha büyük ve güçlü şekilde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda adalet için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle aramıza katılan genç meslektaşlarımızla da birlikte daha güçlü olacağız” dedi. Selin BECER

AYŞE PINAR EREN KİMDİR?

1994 Gölcük doğumlu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Özlem Çankaya’nın yanında yaptı.

BERKAN EMEKÇİ KİMDİR?

1994 İzmit doğumlu. Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Volkan Kılıç’ın yanında yaptı.

MUHAMMET ALİ BAYRAM KİMDİR?

1995 İzmit doğumlu. Lefke Avrupai Üniversite Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Sırma Bengüer Kurt’un yanında yaptı.

HACER AYGÜL KİMDİR?

1996 Bolu doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Nihan Yavuz’un yanında yaptı.

EYÜP İLTİR KİMDİR?

1993 Gebze doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Murat Yılmaz’ın yanında yaptı.

ESRA DENİZ ZENGİN KİMDİR?

1989 Çorlu doğumlu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Raşit Zengin’in yanında yaptı.

EKİN TUNA EVGİN KİMDİR?

1993 İzmit doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakultesi mezunu. Stajını Av. Delal Bozyer’in yanında yaptı.