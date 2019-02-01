Kaman, CHP’li Erenkaya’yı ziyaret etti

Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Serdar Kaman, CHP'nin önemli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Kaman, Erenkaya'nın engin tecrübelerinin Kocaeli'nin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, yapacakları çalışmalarda kendisinin tecrübe ve bilgilerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

KAMAN’A BAŞARILAR DİLEDİ

Kaman’ın ardından konuşan CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erenkaya, ülkenin ekonomik yönden gerçekten çok zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek son 16 yılda ülkenin çok kötü yöneltildiğinin altını çizdi. Erenkaya ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de kötü yöneltildiğinin altını söyledi. Değişimin şart olduğunu belirten Erenkaya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman’a başarılar diledi. Selin BECER