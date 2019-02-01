İZSANDER, belge veriyor

Başkanlığını Halil Atay’ın yaptığı ve 2002 yılında kurulan İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER), başarılarıyla örnek olmuş mezunlara Örnek Mezun Belgesi vermeyi sürdürüyor. Dernek yönetimi İzmit Sanat Okulu mezunu olan KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar’ı ziyaret ederek, Örnek Mezun Belgesi’ni takdim etti.

MESLEK LİSELERİ

KOTO’da gerçekleşen törene İZSANDER Başkanı Halil Atay, yönetim kurulu üyeleri Levent Bahadır, Kemal Şimşir, mezunlardan işadamı Mehmet Albar ile İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş hazır bulundu. Kayalar’a çalışma hayatında başarılar dileyerek Örnek Mezun Belgesi’ni takdim eden dernek başkanı Atay, “Meslek liseleri ülkemizin vazgeçilmez ve en önemli eğitim kurumlarından biridir” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayalar da İZSANDER Başkanı Halil Atay ve yönetimine teşekkür etti.