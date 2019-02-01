1974 yılında İnönü Caddesi’nde rahmetli İlyas Çınar tarafından açılan Çınar Lokantası, 2002 yılında oğlu Mustafa Çınar tarafından mevcut adresi olan Alemdar Caddesi’ndeki yerine taşındı. 17 yıldır aynı yerde hizmet veren Çınar Lokantası zamanla artan kira bedeli karşısında müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için 100 kişi kapasiteli yeni yerine taşınıyor.

KİRADAN TASARRUF KALİTEDE İSTİKRAR

Rahmetli İlyas Çınar’ın yanında yetişen oğlu Mustafa Çınar son zamanlarda artan giderlere karşılık vatandaşların gelir seviyelerini düşünerek zam yapmadıklarını dile getirdi. Sabit giderlerin artması sebebiyle kaliteden ödün vermemek adına kiradan tasarruf etmek istediklerini belirten Mustafa Çınar, “Yemeklerimizi iki yıldır aynı fiyattan veriyoruz. Zaman içinde her şeye gelen zamlar bizi de etkiledi. Fakat biz müşterilerimize bunu yansıtmadık ve kiradan tasarruf etmek için yeni bir yere taşınmaya karar verdik. Geçen yıl 25 liraya aldığımız salça bugün 50 lira, patatesin çuvalını 50 liraya alırken bugün 200 liraya alıyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz kaliteli hizmeti aksatmamak için yeni bir yere taşınmayı daha doğru bulduk” dedi.

YENİ YER 1 MART’TA ŞEHABETTİN BİLGİSU’DA

Çınar Lokantası, Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde Müftülük karşısına taşınacak. Yeni yer için tadilat çalışmaları devam ediyor. Yeni yerin hazırlık sürecinde mevcut adresi Alemdar Caddesi’nde hizmet vermeye devam eden Çınar Lokantası sahibi Mustafa Çınar, “Yeni yerimiz 100 kişilik olacak. Şu anki adresimize çok yakın bir noktaya taşınıyoruz. Müşterilerimiz yıllardır gelen müşteriler, birçoğu şimdiden yeni yerimizi biliyor. Biz işimizi doğru yapalım da dağa bile taşınsak yine müşterilerimiz bizi bulur ve gelir. Babamdan gelen kalite ile işimize devam ediyoruz. Burada kalitemiz ne ise yeni yerimizde de o kalitede devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

KENTİN EN KALİTELİ VE UYGUN YEMEKLERİ

Bolu Mengen’den göç eden Çınar ailesinin 1974 yılında kurduğu Çınar Lokantası, müşteri yorumlarına göre bugün İzmit’te kaliteli ve uygun fiyatlı en iyi yer olarak geçiyor. Çok sayıda yemek seçeneği ile her bütçeye uygun gelen Çınar Lokantası’nda çorba fiyatları 5 lira, döner çeşitleri 12 lira, İskender Kebap 22 lira, Kuru Fasulye ve Nohut 10 lira, Pilav çeşitleri 6 lira, Izgara çeşitleri 15 ila 25 lira arası, etli yemekler 15 ila 25 lira arası, Kuzu Tandır 25 lira, tatlı çeşitleri ise 8 ila 10 lira arası değişiyor. Ekin EKEN