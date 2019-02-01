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16 yaşında kalbine yenildi

İzmit Gazi Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Ordu (16) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

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Alınan bilgilere göre, İzmit’e bağlı Akmeşe Yenice Mahallesi’nde ikamet eden Ordu ailesinin 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Ali Ordu, evde olduğu esnada aniden fenalaştı. Ali Ordu’nun durumunu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk yardım müdahalesine yanıt vermeyen Ali Ordu vefat etti. 16 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Ordu'nun cenazesi Adapazarı Ahmediye Yasevi Camii’nde kılınan öğlen namazının ardından, Ahmediye Yasevi Mezarlığı’nda öğretmenleri, arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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