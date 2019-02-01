Yaklaşık bir ay önce Saadet Partisi Karamürsel Meclis Üyeliğinden istifa eden ve bu süre içinde bağımsız meclis üyesi olan Ferhat Doğansoy, AKP'ye geçti. Doğansoy, bu akşam üzeri AKP'ye geçtiğini açıkladı. Ferhat Doğansoy'a yarın (2 Şubat cumartesi) AKP Karamürsel belediye başkan aday tanıtımında AKP rozetinin takılması bekleniyor.
Bugün 20:48 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 20:54 TSİ
Ferhat Doğansoy, AKP'ye geçti
Yaklaşık bir ay önce Saadet Partisi Karamürsel Meclis Üyeliğinden istifa eden ve bu süre içinde bağımsız meclis üyesi olan Ferhat Doğansoy, AKP'ye geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz