Yaklaşık bir ay önce Saadet Partisi Karamürsel Meclis Üyeliğinden istifa eden ve bu süre içinde bağımsız meclis üyesi olan Ferhat Doğansoy, AKP'ye geçti. Doğansoy, bu akşam üzeri AKP'ye geçtiğini açıkladı. Ferhat Doğansoy'a yarın (2 Şubat cumartesi) AKP Karamürsel belediye başkan aday tanıtımında AKP rozetinin takılması bekleniyor.