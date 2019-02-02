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22 yaşındaki genç, elektrik akımına kapıldı

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 90 Evler'de ikamet eden Sabri Akdemir (22), 45 gün önce evlerinin önünde güvercin uçurmak isterken yüksek gerilim hattına kapıldı.

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Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 90 Evler'de ikamet eden Sabri Akdemir (22), 45 gün önce evlerinin önünde güvercin uçurmak isterken yüksek gerilim hattına kapıldı. Elektrik akımına kapılan genç, yakınları tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede 45 gün yoğun bakım ünitesinde ölüm kalım savaşı veren genç, hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sağ eli ve sağ bacağı şu anda işlevini kaybetmiş durumda. Yatağa mahkum şekilde yaşamını sürdüren, 4 aylık bebeği bulunan Sabri Akdemir, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

YATACAK YATAĞI DAHİ YOK

Sabri Akdemir'in ailesinin maddi durumu iyi değil... Hastaneden taburcu edilen gencin evinde yatacak yatağı dahi olmadığı için çekyat üzerinde yatıyor. Basına konuşan gencin annesi, "Şu anda çok mağdur durumdayız. Tek isteğimiz, oğlumun sağlına kavuşmasıdır. Yatağa mahkum bir şekilde hayatını sürdürüyor. Rahat bir şekilde yatması için yatağa daha ihtiyacımız var. Aynı zamanda tedavisini yaptırabilmemiz için; başta devletimizin ilgili kurumları olmak üzere hayırsever insanlardan destek bekliyoruz." dedi.

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MUHTAR ADAYI SAHİP ÇIKTI

Mimar Sinan Mahalle Muhtar Adayı Fatih Kahrıman, hastayı evinde ziyaret ederek her zaman yanında olacağını belirtti. Fatih Kahrıman, "Hastamızın durumu gerçekten içler acısı. Çok mağdur bir durumda. Bu çağda, sağlık sorunu yaşayan bu kardeşimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Gerekli yerlere girişimlerimiz olacaktır. Mağduriyetinin giderilmesi için çalışacağız" şeklinde konuştu.

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