Kaza, akşam saatlerinde Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Lastik fabrikası işçilerini taşıyan Adnan Ş. yönetimindeki 41 P 2762 plakalı servis midibüsü, Şaban S. yönetimindeki 41GD 116 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın ön kısmı hurdaya dönerken, servis midibüsü ise yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Aile Konak Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Gölcük ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz