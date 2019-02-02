Edinilen bilgiye göre, Derince Yörükler mevkiinde park halindeki bir araçtan şüphelenen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler halinde 500 gram esrar, 2 sentetik hap, 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen S.Ç. isimli genç kız, B.N. isimli kadın ile R.B., N.Ç. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan E.D. ve R.B.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken; N.Ç, S.Ç. ve B.N. ise serbest bırakıldı.
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Araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz