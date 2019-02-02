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Yeniden Refah Partisi 5 ilçe başkanını belirledi

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, il binasında yaptığı basın toplantısında konuştu.

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Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, Cuma akşamı il binasında çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirilen ilçe başkanları tanıtım programında yaptığı açıklamada, “Yapılan istişarelerin ardından Darıca, Başiskele, Gölcük, Körfez ve Çayırova İlçe Başkanlarımızı belirledik, Derince ve Kandıra ilçe başkanları yapılacak istişarelerin ardından belirlenecek” dedi.

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ ERBAKAN YAPTI’

YRH İl Başkanı Mehmet Aras, aday tanıtım programında yaptığı konuşmada AKP’nin açıkladığı gönül belediyeciliği manifestosuna değinerek, “Gönül belediyeciliği yapacaklarını, memleket işinin gönül işi olduğunu ifade ediyorlar. Çok doğru söylüyorlar. Gönül belediyeciliğini 1996-2001 yılları arasında Erbakan hocamızın liderliğinde yaparak halkın sevgisini kazandılar. O sevgiyle başbakan, cumhurbaşkanı, iktidar oldular. İstanbul’da çöp, pislik kalmamıştı 2001 yılına kadar” ifadelerini kullandı.

‘HORTUM BELEDİYECİLİĞİ YAPILIYOR’

Konuşmasına AKP’yi eleştirerek devam eden İl Başkanı Mehmet Aras, “2001 yılında ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkardıktan sonra hortum belediyeciliği, yandaş, ihale belediyeciliği başladı. O tarihten beri hortum belediyeciliği yapıyorlar, bunları Bülent Arınç söylüyor. Ankara’yı parsel parsel sattıklarını söyledi birçok belediye başkanı görevden alındı” şeklinde konuştu.

‘ALAN DA VEREN DE MEMNUN’

Biz de belediye başkanlığı yaptık, lüks arabam varken şahin model arabayla gezdim. Bizi Erbakan hocamız kenar mahallelerden çıkardı bakan yaptı. Bu insanlar buralardan geldiler Erbakan hocamı hançerleyip gittiler bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. 2001 yılından sonra yaptıkları hortum belediyeciliğini söylüyorlar, bizim zamanımızda belediyelerin kapısında rüşvet alan da veren de melundur yazıyordu şimdi alan da veren de memnun, o zamanın mücahitleri günümüzün müteahhitleri oldu. Köseköy’de yaptıkları çalışmada müteahhit yarıda bıraktı aldı parayı gitti, Kartepe ağlıyor, hala bitiremediler” diye devam etti.

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

İlk seçimlerde parlamentoda olacaklarını vurgulayan İl Başkanı Aras, “Kongrelerimizi hızlandırıyoruz, 45 gün içinde 12 ilçenin kongrelerini yapacağız ve 24 Mart’ta il kongresini gerçekleştireceğiz. Genel kongremizi de 28 Nisan’da Ankara’da gerçekleştireceğiz. Erken seçim olacak onun için vites arttırdık ve hızlandık. Bir günde belki 3 kongre yaparak delegelerimizi hazırlayacağız” dedi.

5 İLÇE BAŞKANI DAHA BELİRLENDİ

Geçen hafta belirlenen 5 ilçe başkanının ardından yeni belirlenen 5 ilçe başkanını tanıtan Aras, “5 ilçemizin daha istişaresi yapıldı ve iki ilçe başkanımızı il yönetimine aldık. Yapılan istişareler sonucunda Darıca’ya Tekin Kır’ı, Başiskele’ye Mehmet Öner’i, Gölcük’e Yaşar Ergün’ü, Körfez’e Hacı Arif Aydoğmuş’u, Çayırova’ya Aykan Dönmez’i ilçe başkanı olarak belirledik. Derince ve Kandıra ilçe başkanlarını yapacağımız istişareler sonucu belirleyeceğiz” açıklamasında bulundu. Ekin EKEN

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Yorumlar

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Cenk - Poitikacıların birbirlerinden hiç bir farkları yoktur ! Bunun böyle olduğu 60-70 yıllık seçimli demokrasi tarihimizden bellidir ! Herkes sütten bahseder de hiç kimse yoğurdum ekşi demez !

Yanıtla . 1Beğen 02 Şubat 10:51

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