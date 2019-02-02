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Boron yüzde 10 indirimli satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı. Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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