Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı. Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Boron yüzde 10 indirimli satılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz