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Kocaeli'de 2018 yılında hafriyat kamyonları 21 kişinin ölümüne neden oldu!

İstanbul’da hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaşamını yitiren İdil Şule Dere'nin ailesi, hafriyat kamyonlarına ilişkin rapor hazırladı. Raporda, Kocaeli’ye de ilişkin çarpıcı sonuçlar yer aldı.

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2016 yılında, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki İdil Şule Dere’nin ailesi, “Türkiye’de Hafriyat Kamyonu ve Beton Mikseri Can Kaybı Raporu” hazırladı. Rapora göre,  geçtiğimiz yıl Türkiye’de hafriyat kamyonu ve beton mikseri çarpması sonucu 253 kişi hayatını kaybederken, 943 kişi de yaralandı. Hafriyat kamyonlarına ilişkin kazalarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, kaza oranlarında 2017’ye oranla 2018’de yaşanan yüzde 80’lik artış oldu. Hafriyat kamyonu çarpması sonucu, İstanbul’da 22 kişi hayatını kaybederken, İstanbul’u, İzmir ve Kocaeli takip etti. İzmir’de kazalar sonucu 17, Kocaeli’de 13 kişi yaşamını yitirdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR İLK SIRADA

Kamu hizmetlerinde can kaybında Kocaeli ilk sırada yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmaları sırasında, 7 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonlarının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri takip etti. İstanbul ve Ankara’da 6 kişi belediyeye ait araçların çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar bugüne kadar, Savaş Demirkopan, Sadık Baybarz, Serkan Aktoprak, Mecit Kuş, Tülin Duman, Erdoğan Duranoğlu ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişinin ölümüne karıştı. Ölen kişilerden, biri yol çalışması, ikisi yol temizleme, ikisi halk otobüsü, ikisi iş makinesi çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adı bilinmeyen bir kişiye ise, Darıca Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çaptı.

13 KİŞİ ÖZEL ARAÇ İLE

Raporda, Kocaeli genelinde, özel şirketlere ait hafriyat kamyonu ve türevi araçların çarpması sonucunda ölen insan sayısının 13 olduğu belirtildi. Rapora göre, geçtiğimiz yıl Özlem Gültekin, Zekeriya Özel, Ayfer Altunel, Melek Korkut, Filiz Zay, Ali Ünlü ve Bayram Bayır bir araç ile ilerken karşı aracın çarpması sonucu öldü. Mehmet Kuku, Güldane Deday, Muhammed kodlu bir kişi ve adı yazılmayan bir vatandaş da yaya olarak ilerlediği sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Gümüş ve Gürsel Bulut adlı vatandaşlar ise kullandıkları araçta çarpıştıkları araçlar neticesinde hayatını kaybetti.

“KAMU YETKİLİLERİ SORUŞTURULMALI”

Raporda, hafriyat kamyonlarının karıştıkları kazaları önlemek adına öneriler de yer aldı. Şule İdil Dere adına hazırlanan raporda, hafriyat kamyonu ve türevi araçların insanların ölümüne karışmasını engellemek için şu ifadelere yer verildi; “Kamu görevlilerinin ceza kovuşturması için izin sistemi kaldırılmalıdır. Herkes gibi onların da sorumluluklarının bulunduğu olayda aklanması ya da ceza alması bağımsız yargı önünde olmalıdır. Yasaların zorunlu kıldığı can güvenliği tedbirleri almayan, alınmasını sağlamayan, denetlenmeyen, açık arazi için tasarlanmış hafriyat kamyonu vb. ağır tonajlı araçlar şehirden çekilmelidir.” Barış Yahya ÇİNÇİN

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - belediyenin araçlarının şoförleri de az cana kıymamış. bence 7 can büyük sayı. demek ki işe alımlarda gerekli hassasiyet gösterilmemiş.belediye de ortak suçlu sayılır. 2 ayda 1 kişiden fazla adam ezmişler .

Yanıtla . 0Beğen 02 Şubat 11:51

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