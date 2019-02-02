İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi’nde kurulu bulunan Brisa, üretimi durdurma kararı aldı. Lastik fabrikası 4 gün üretime ara verecek. 9-10-11-12 Şubat tarihlerinde üretim yapılmayacak. İşçiler, bu süreçte izin yapacak. 13 Şubat'ta üretim tekrar başlayacak.
Bugün 11:02 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:15 TSİ
Brisa'da üretim duracak!
İzmit Alikahya'da faaliyet gösteren en büyük ağır sanayi kuruluşlarından biri olan Brisa, üretimi durdurma kararı aldı.
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Bugün 11:02 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(1 )
Kemal - Kriz miriz yok kardeşim. Üretim eylencesine duruyor.
Tatil boyunca bütün işçiler lastik iş oteline gidip tatil yapacaklar , hamam yapacaklar , spor yapacaklar , yiyecekler içecekler tabii sendikacılar onları kapıdan içeri sokarlarsa
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