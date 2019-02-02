Haldun Alagaş: Bu turnuvada yer almak büyük mutluluktu

Şehit Polis Hasan Eser adına organize edilen Karate Turnuvası Denizli’de gerçekleştirildi. Organizasyonun özel konuğu, 3 kez Dünya şampiyonu olan karatecimiz Haldun Alagaş’tı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ümit Milli Karate Takımı’nın da antrenörlüğünü yapan ilimiz sporcusu Haldun Alagaş, anlamlı organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Şehidimizi yad ettiğimiz organizasyonun içinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren Doruk Spor Merkezi Başkanı, sevgili arkadaşım Zekai Doruk başta olmak üzere, Sayın Erdoğan balık, Alim Yeşiltaş, değerli protokol üyeleri, sporcu kardeşlerim, kıymetli antrenörlerimize, hakemlerimize, seminere katılarak değerli bilgi ve tecrübelerini genç sporculara aktaran değerli arkadaşım Olcay Küçükateş’e katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.