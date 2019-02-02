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Yoldaş: Her şey dört dörtlüktü!..

Kocaeli’nin deneyimli karate antrenörlerinden, Karate Eski İl Temsilcisi Halit Yoldaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Arpachay Açık Karate Turnuvası’na özel olarak davet edildi ve Azerbaycan Karate Federasyonu Başkanı Yashar Bashirov’un konuğu oldu.

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Kocaeli’nin deneyimli karate antrenörlerinden, Karate Eski İl Temsilcisi Halit Yoldaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Arpachay Açık Karate Turnuvası’na özel olarak davet edildi ve Azerbaycan Karate Federasyonu Başkanı Yashar Bashirov’un konuğu oldu

USTALAR DA YER ALDI…

12 ülke karatecilerinin yer aldığı dev organizasyonda Azerbaycan Karate Federasyon Başkanı Yashar Bashirov ev sahipliği yaparken, Gürcistan Karate Federasyon Başkanı Kakha Basilia, Azerbaycan Wadok Federasyon Başkanı Gündüz Mahmudov, Gürcistan Karate Milli Takım Antrenörü Murat Binali, Karate İl Temsilcisi Alaattin Azizov ile buluşan Halit Yoldaş, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

KARATEYİ DOĞRU ANLATMAK LAZIM

Çok başarılı bir organizasyonu yerinde takip ettiği için mutlu olduğunu belirten Yoldaş “Öncelikle, Azerbaycan Karate Federasyon Başkanı Yashar Bashirov’a nazik davetlerinden ötürü teşekkür ederim. Bizler bu sporun gelişmesi, yayılması ve daha da önemlisi doğru aktarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan’daki Arpachay turnuvasını yerinde izleme şansı buldum. Her şey dört dörtlüktü. Yashar Bashirov başkanım olmak üzere emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

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