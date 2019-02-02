Judo’da gelenek bozulmadı… Her daim zirvedeyiz!

Türkiye Judo Federasyonu 2019 yılındaki ilk yurt içi faaliyetini Samsun’da organize etti. Kocaelili Judocular Samsun Atatürk Spor Salonu’nda, 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası adı altında düzenlenen şampiyonada geleneği bozmadı ve zirvedeki yerini korudu.

MAVİ BEYAZLI JUDOCULAR BEKLENTİLERİ KARŞILADI

61 ilden; 324 kadın ve 479 erkek judocunun Tatamide derece yapabilmek için mücadele ettiği şampiyonaya Kağıtsporlu 42 judocu da katıldı. Şampiyonanın daha ilk gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Mavi Beyazlılar hemen zirveye yerleşti. Şampiyona sonunda ise Kocaeli bölgesi judokaları 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile birinci, İstanbullu judokalar 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci, Ankara bölgesi 2 altın ve 2 bronz madalyayla üçüncü oldu.