Kocaeli Basket kızları, Çerkezköy’ü ağırlıyor

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Basket Spor Kulübü, geçen hafta konuk ettiği Giresun Belediyespor’a 62-39 mağlup oldu. Zirve için büyük avantaj kaybeden ekip, 5 inci mağlubiyetini almıştı. Kocaeli ekibi, üst sıraları zorlayıp, şampiyonluk için direnirken, bugün de yine evinde, Çerkezköy Belediyespor ile karşılaşıyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. 11’nci maçına çıkacak olan ekibin rakibi ise 6’ncı sırada ve 11 puanı bulunuyor.