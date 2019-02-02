Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Basket Spor Kulübü, geçen hafta konuk ettiği Giresun Belediyespor’a 62-39 mağlup oldu. Zirve için büyük avantaj kaybeden ekip, 5 inci mağlubiyetini almıştı. Kocaeli ekibi, üst sıraları zorlayıp, şampiyonluk için direnirken, bugün de yine evinde, Çerkezköy Belediyespor ile karşılaşıyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. 11’nci maçına çıkacak olan ekibin rakibi ise 6’ncı sırada ve 11 puanı bulunuyor.
Bugün 11:48 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:50 TSİ
Kocaeli Basket kızları, Çerkezköy’ü ağırlıyor
Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Basket Spor Kulübü, geçen hafta konuk ettiği Giresun Belediyespor’a 62-39 mağlup oldu.
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Bugün 11:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz