Lider, Maliye’ye cezayı kesecek…

Türkiye Erkekler Voleybol Ligi 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden 45 puanlı lider Kartepe Belediyespor, yarın Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda üçüncü sırada 36 puanda olan Ankara Maliye İhtisas’ı konuk edecek. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Geçen hafta zorlu deplasmanda oynadığı Sakarya Akyazı’yı 3-2 yenen temsilcimiz, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. Gelecek haftayı bay geçirecek olan temsilcimiz, kalan iki hafta maçlarını kazanıp, şampiyonluğu resmen ilan etmek istiyor. Kartepe Belediyespor Voleybol Antrenörü Gürhan Öztürk, Ankara Maliye İhtisas maçı kolay maç değil. Onun için taraftarlarımızdan destek bekliyoruz” dedi. Diğer temsilcimiz KŞB. Kağıtspor ise deplasmanda Tekirdağ Çorluspor ile karşı karşıya gelecek maç saat 14.00’te başlayacak.