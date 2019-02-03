Anadolu Yıldızları Güreş İl Birinciliği ve U23 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği bugün Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Art arda düzenlenecek müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:51 TSİ
Güreşçilerimiz bugün Derince’de…
Anadolu Yıldızları Güreş İl Birinciliği ve U23 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği bugün Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz