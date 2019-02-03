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Güreşçilerimiz bugün Derince’de…

Anadolu Yıldızları Güreş İl Birinciliği ve U23 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği bugün Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Anadolu Yıldızları Güreş İl Birinciliği ve U23 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği bugün Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Art arda düzenlenecek müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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