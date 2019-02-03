Kocaeli yerel basketbol liglerinde gündemde iki maç var. Her iki maç ta İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 14.00’teki Bölgesel Basketbol Ligi temsilcisi Kocaeli Bayan Bsaket takımının Çerkezköy maçı sonrasında, üst üste iki maç daha izleme imkânı doğacak. 16.00’da U14 Kızlar Ligi’nde Kocaeli Basket A-Samaspor, 17.30’da ise U-17 Erkek Basketbol ligi A Grubu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor B takımı ile Derince Yenikent karşı karşıya gelecek.
Bugün 08:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:52 TSİ
Basketbol şöleni kaçırılmaz…
Kocaeli yerel basketbol liglerinde gündemde iki maç var.
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Bugün 08:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz