Basketbol şöleni kaçırılmaz…

Kocaeli yerel basketbol liglerinde gündemde iki maç var. Her iki maç ta İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 14.00’teki Bölgesel Basketbol Ligi temsilcisi Kocaeli Bayan Bsaket takımının Çerkezköy maçı sonrasında, üst üste iki maç daha izleme imkânı doğacak. 16.00’da U14 Kızlar Ligi’nde Kocaeli Basket A-Samaspor, 17.30’da ise U-17 Erkek Basketbol ligi A Grubu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor B takımı ile Derince Yenikent karşı karşıya gelecek.