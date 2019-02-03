Midi kızlar, heyecan yaşıyor

Kocaeli Midi Kızlar Voleybol Liglerine 3 maçla devam ediliyor. Gündemde bir de yıldız kız ligi maçı var. Tüm maçlar Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda…
Günün programı şöyle…
12:30 Midi Kız Yenikent/A - Kocaeli Gelişim
14:00 Yıldız Kız İzmit Y.Kaptan - 19 Mayıs G.
15:30 Midi Kız 19 Mayıs/ A - Gölcük Çınarlık
17:00 Midi Kız İzmit Y.Kaptan / B - Harbişspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz