Midi kızlar, heyecan yaşıyor

Kocaeli Midi Kızlar Voleybol Liglerine 3 maçla devam ediliyor. Gündemde bir de yıldız kız ligi maçı var. Tüm maçlar Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda…

Günün programı şöyle…

12:30 Midi Kız Yenikent/A - Kocaeli Gelişim

14:00 Yıldız Kız İzmit Y.Kaptan - 19 Mayıs G.

15:30 Midi Kız 19 Mayıs/ A - Gölcük Çınarlık

17:00 Midi Kız İzmit Y.Kaptan / B - Harbişspor