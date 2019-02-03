Buz hokeyine var mısınız?

Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Ligi’ne dahil bir maç bugün İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu’nda oynanacak. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Genç Ankaralılar kozlarını paylaşacak. Maç saat 16.00’da başlayacak.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:54 TSİ
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Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Ligi’ne dahil bir maç bugün İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu’nda oynanacak.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz